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Thariq Halilintar Sampaikan Keprihatinan kepada Korban Penipuan Hanania Group

Kamis, 11 Juni 2026 – 18:18 WIB
Thariq Halilintar Sampaikan Keprihatinan kepada Korban Penipuan Hanania Group - JPNN.COM
Thariq Halilintar. Foto: Instagram/thariqhalilintar

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Thariq Halilintar kaget saat mengetahui adanya kasus penipuan perjalanan umrah oleh Hanania Group.

Sebab, dia sempat mempromosikan dan berangkat ke Tanah Suci dengan travel umrah tersebut.

"Kaget banget dengan berita yang terjadi, seliweran dan yang lain," ungkap Thariq Halilintar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

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Adik Atta Halilintar itu makin terkejut ketika mendapat panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya.

Meski demikian, Thariq Halilintar memastikan bersikap kooperatif demi membantu kepolisian mengungkap kasus Hanania Group.

"Terus ketika dapat panggilan dari polisi dan juga langsung kami balas, kami siap membantu apa pun itu yang bisa kami kasih. Semoga bisa buat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban," tutur suami Aaliyah Massaid itu.

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Thariq Halilintar lantas menyampaikan keprihatinan terhadap para korban penipuan Hanania Group.

Dia mendoakan para korban bisa mendapatkan keadilan dan dapat segera melaksanakan umrah ke Tanah Suci.

YouTuber Thariq Halilintar kaget saat mengetahui adanya kasus dugaan penipuan perjalanan umrah oleh Hanania Group.

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TAGS   Thariq Halilintar  Hanania  Kasus Hanania Group  Hanania Group 
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