Thariq Halilintar Terkesan dengan Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Thariq Halilintar menjadi salah satu tamu yang turut hadir saat pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.
Dia mengaku terkesan dengan rangkaian resepsi pernikahan pasangan selebritas itu.
"Di dalam seru banget, El Rumi dan Syifa Hadju cantik banget," kata Thoriq Halilintar dalam tayangan Intens Investigasi, Minggu (26/4).
Adik Atta Halilintar itu memuji penampilan serta busana yang dikenakan El Rumi dan Syifa Hadju.
Selain itu, Thariq Halilintar juga menilai keduanya turun tangan memikirkan konsep pernikahan dari awal sampai akhir.
"Hasilnya keren banget," ucap suami Aaliyah Massaid itu.
Menurut Thariq Halilintar, tidak hanya El Rumi dan Syifa Hadju saja yang berbahagia.
Dia merasa seluruh tamu juga tampak senang selama menghadiri acara pernikahan anak Ahmad Dhani itu.