The Alliance Jadi Katalisator Investasi Hijau USD 1,7 Miliar di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Energi Global untuk Rakyat dan Planet (Global Energy Alliance for People and Planet) baru-baru ini merilis laporan efek program 2025.

Salah satuny adalah dampak dari upaya kolaboratif dalam mentransformasi sistem energi dan menciptakan peluang di negara-negara berkembang.

CEO Global Energy Alliance Woochong Um menyatakan pihaknya telah mengucurkan pendanaan katalitik sebesar USD 503 juta untuk membantu membuka total investasi senilai USD 7,8 miliar dan mendukung 137 proyek di lebih dari 30 negara.

Di Asia Tenggara, The Alliance telah membuka pembiayaan sebesar USD 1,7 miliar, meningkatkan akses listrik bagi 4 juta orang dan mengurangi 18 juta ton emisi.

Di Indonesia, upaya berupa sistem penyimpanan energi baterai (BESS) pertama yang terhubung ke jaringan dengan 72,6MW pembangkit listrik tenaga angin, Program De-Dieselisasi PLN, elektrifikasi daerah terpencil di Maluku, serta perencanaan transisi batubara melalui Mekanisme Transisi Energi (ETM).

“Sejak dibentuk di COP26 tahun 2021, Aliansi Energi Global telah memberikan pendanaan katalitik sebesar USD 503 juta, membantu membuka total investasi sebesar USD 7,8 miliar, serta mendukung 137 proyek di lebih dari 30 negara,” ungkap Woochong, dikutip, Kamis (2/9).

Menurut dia, model kemitraan tersebut kini tengah dalam proses untuk meningkatkan akses energi bagi 91 juta orang. Mendukung atau menciptakan 3,1 juta pekerjaan dan penghidupan. Mencegah 296 juta ton emisi karbon.

“Temuan dalam laporan ini membuktikan jika nilai dari kemitraan dengan publik, swasta, dan filantropi menunjukkan bahwa transisi energi yang adil adalah mesin yang kuat untuk menciptakan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.