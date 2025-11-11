The Apurva Kempinski Bali Raih Penghargaan Asia Pasifik

jpnn.com, NUSA DUA - The Apurva Kempinski Bali diakui sebagai rumah bagi restoran terbaik di Pulau Dewata, telah mengamankan empat penghargaan bergengsi di seluruh kompetisi kuliner dan minuman Asia Pasifik pada Oktober 2025.

Anggota tim berbakat resor bintang 5 di Bali ini meraih penghargaan tertinggi di Young Talents Escoffier Asia Pacific 2025 di Vietnam, Indonesia Best Sommelier Competition 2025 di Jakarta, dan Campari Red Hands APAC 2025 di Bali, yang memperkuat posisi resor sebagai mercusuar kemewahan dan keunggulan kuliner di Asia Tenggara.

Prestasi ini menyoroti program pelatihan dan bimbingan yang luar biasa di salah satu hotel terbaik di Bali, tempat para profesional perhotelan yang sedang berkembang mengembangkan keahlian kelas dunia dalam seni kuliner, sommelier, dan mixologi.

Kemenangan tersebut menjangkau platform nasional dan internasional, menunjukkan kaliber bakat yang dikembangkan di resor tepi pantai Bali yang utama ini.

I Wayan Nara Iswara mendapatkan penghargaan dalam kategori kuliner di Young Talents Escoffier Asia Pacific 2025 di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada tanggal 21 Oktober 2025.

Ini menandai tahun kedua berturut-turut The Apurva Kempinski Bali mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik, setelah pencapaian luar biasa I Kadek Sumiarta pada tahun 2024.

Sumiarta kemudian mewakili Asia Pasifik di final global di Paris, meraih juara ketiga dan mendapatkan Special Sustainable Prize atas rasa hormatnya yang luar biasa terhadap produk dan manajemen energi.

Bersaing dengan para koki muda papan atas dari seluruh Asia Pasifik, Nara memukau para juri dengan hidangan bebek ballotine-nya yang disajikan dengan lobak, puding flan dua warna khas musim gugur, dan kentang pommes dauphines yang dilumuri jus kaya rasa.