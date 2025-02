The Apurva Kempinski Bali Unveils 2025 Annual Campaign: Powerful Indonesia to the World

jpnn.com, NUSA DUA - The Apurva Kempinski Bali membawa komitmennya untuk merayakan kekayaan warisan budaya Indonesia ke babak selanjutnya dengan kampanye 2025, Powerful Indonesia to the World.

Selama lima tahun terakhir, resor ikonik ini telah menjadi ikon budaya, kuliner, keanekaragaman hayati, musik, tari, dan kerajinan Indonesia.

Tahun ini, resor ini menggali lebih dalam lagi, menghidupkan tradisi-tradisi ini melalui pengalaman tamu yang mendalam yang merangkul tren terkini dan yang sedang berkembang di Pertemuan Cultural Encounters, Wellness, Dining Excellence, and Suistainibility memadukan keaslian dengan daya tarik global.

Delving into the Diversity of Indonesia sejak tamu tiba, mereka akan memulai perjalanan yang memperlihatkan kekayaan budaya dan tradisi Indonesia.

Arsitektur dan desain resor yang megah mencerminkan lanskap alam, estetika, warisan, dan keterampilan Indonesia, yang memadukan tradisi dengan kecanggihan modern.

Struktur bertingkat ini mengalir melalui lanskap yang rimbun dengan jaringan saluran air dan kolam yang berkilauan -menciptakan suasana yang mewujudkan keindahan alam Indonesia.

Selain tampilan luarnya yang memukau, pengalaman tamu dikurasi dengan cermat dengan tema dua bulanan yang menjelajahi tujuh wilayah utama Indonesia, yakni Sumatera, Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Perjalanan ini dihidupkan melalui ritual kedatangan, kuliner asli, cerita mistis, permainan tradisional, dan kerajinan tangan, yang menawarkan pengalaman yang benar-benar mendalam dan memperkaya bagi para tamu.