The Corrs Sukses Ajak Penonton Bernostalgia Lewat Deretan Lagu Hitsnya

jpnn.com, JAKARTA - Band The Corrs menyapa para penggemarnya di Jakarta pada Sabtu (8/2) malam.

Band asal Irlandia itu membawakan sekitar 20 lagu selama konser kemarin malam.

Digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (8/2) malam, The Corrs membuka konsernya dengan menyanyikan lagu Only When I Sleep.

Seruan penonton terdengar menggema di area konser tatkala para personel The Corrs berada di atas panggung.

Para penonton tampak menikmati penampilan band beranggotakan Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim itu.

Sesekali terdengar penonton ikut bernyanyi bersama Andrea, sang vokalis.

Selanjutnya, The Corrs membawakan lagu berjudul Give Me A Reason.

Andrea pun menyapa para penonton seusai menyanyikan lagu tersebut.