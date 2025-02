The Cottons Wujudkan Harapan dalam Bentuk CD dan Vinyl

jpnn.com, JAKARTA - Duo pop asal Jakarta, The Cottons memberikan sebuah kejutan untuk para pendengar.

Setelah merilis Harapan dalam format digital pada tahun lalu, The Cottons kini meluncurkan album mini itu dalam bentuk CD dan pre-order vinyl.

Peluncuran format fisik tersebut terjadi lewat kerja samanya dengan label rekaman demajors.

"Antusias membayangkan Harapan bisa didengar dalam format vinyl dan CD. Semoga para pendengar bisa mendapatkan versi terbaik untuk menikmati mini album ini. Be joyful in hope," ungkap Kaneko dari The Cottons, Kamis (13/2).

Pre-order vinyl dibuka mulai 14 Februari 2025 pukul 10:00 WIB lalu berakhir pada 16 Februari 2025 pukul 22:00 WIB, hanya melalui situs resmi demajors.

Kemudian CD Harapan dari The Cottons akan dirilis dan tersedia di seluruh jaringan edar demajors mulai 14 Februari 2025.

“Sama halnya dengan saya, semoga para pendengar The Cottons juga senang dengan hadirnya Harapan dalam format fisik. Mari bersama menggenggam Harapan," tambah Yehezkiel alias Jezkul.

EP Harapan yang berisikan 4 track itu membuka musim baru The Cottons setelah absen selama hampir 8 tahun dari dunia musik hingga kembali pada pertengahan 2024.