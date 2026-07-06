The Daddys Rilis Album Badai Asmara, Masih Ingatkan Kamu Jadi Andalan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik The Daddys akhirnya merilis album terbaru yang bertajuk Badai Asmara.

Band beranggotakan Don Papank vokalis sekaligus pencipta lagu, Ebo (gitar), Anjas (bass), dan Datux (drum) itu menghadirkan 9 lagu pop dengan lirik sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari hari.

Meski baru dirilis kurang dari sepekan di berbagai platform digital, Badai Asmara mendapat sambutan positif. Album itu telah mencatat lebih dari 75 ribu penayangan di kanal resmi YouTube The Daddys, dan cuplikannya di TikTok ditonton lebih dari 200 ribu kali.

"Jadi memang lagu di album ini menceritakan tentang cinta dan asmara dan kehidupan yang menjadi dasar dari kehidupan manusia. Jadi penuh nuansa, letupan letupan asmara," ungkap Don Papank.

Sembilan track yang tersaji dalam album Badai Asmara adalah lagu-lagu yang dipilih dari puluhan materi yang diciptakan.

Menurut Don, seluruh lagu yang masuk merupakan karya terbaik The Daddys.

"Jadi semua hit kami keluarkan di album Badai Asmara ini. Di lagu lagu yang kami sudah bikin ada puluhan, kami seleksi sampai yang paling hit, muncullah sembilan lagu. Yang dijadikan hit pertama adalah lagu Masih Ingatkah Kamu," bebernya.

Don Papank mengatakan bahwa lagu Masih Ingatkah Kamu dipilih sebagai andalan karena mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang, khususnya mereka yang sudah berkeluarga.