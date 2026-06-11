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JPNN.com - Ekonomi - Properti

The Floritz Gallery, Jadi Pusat Komersial Pertama di Asthara Skyfront City

Kamis, 11 Juni 2026 – 18:31 WIB
The Floritz Gallery, Jadi Pusat Komersial Pertama di Asthara Skyfront City - JPNN.COM
Asthara Skyfront City meluncurkan The Floritz Gallery sebagai destinasi komersial pertama yang menjadi gerbang utama (gateway) sekaligus wajah dari Super Cluster The Floritz. Foto: dok Asthara Skyfront City

jpnn.com, JAKARTA - Asthara Skyfront City meluncurkan The Floritz Gallery sebagai destinasi komersial pertama yang menjadi gerbang utama (gateway) sekaligus wajah dari Super Cluster The Floritz.

CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang, mengatakan peluncuran The Floritz Gallery merupakan langkah strategis dalam membangun pusat aktivitas komersial yang mampu melayani kebutuhan penghuni sekaligus menciptakan peluang investasi jangka panjang. 

Adapun The Floritz Gallery berlokasi di Boulevard dan dirancang sebagai sebuah commercial gallery yang menghadirkan perpaduan antara bisnis, gaya hidup, dan komunitas dalam satu ekosistem yang terintegrasi. 

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Namun, lebih dari sekadar deretan ruang usaha, The Floritz Gallery dihadirkan sebagai pusat aktivitas baru yang akan tumbuh bersama perkembangan Asthara Skyfront City. 

Sebagai frontage utama kawasan, The Floritz Gallery menjadi representasi dari visi Asthara Skyfront City dalam menghadirkan lingkungan yang modern, terkoneksi, dan berorientasi pada kualitas hidup.

"Seiring dengan pertumbuhan komunitas di Asthara Skyfront City, kami percaya kebutuhan akan ruang usaha modern akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari perkembangan kawasan," ujar Supardi Ang di Jakarta, Kamis (11/6).

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Dia mengatakan saat ini, Super Cluster The Floritz dikembangkan dalam empat klaster hunian dengan total lebih dari seribu unit rumah yang akan membentuk sebuah komunitas besar di dalam Asthara Skyfront City. 

Kehadiran The Floritz Gallery di posisi paling depan memiliki captive market kuat serta potensi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Asthara Skyfront City meluncurkan The Floritz Gallery sebagai destinasi komersial pertama yang menjadi gerbang utama (gateway) sekaligus wajah

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TAGS   Asthara Skyfront City  The Floritz  kota mandiri  Komersial  Bisnis  Gaya Hidup 
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