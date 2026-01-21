The Funeral Portrait Rilis Album Live From Suffocate City

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, The Funeral Portrait membuka 2026 dengan merilis album live pertama, Live From Suffocate City.

Album yang diluncurkan via Better Noise Music itu tersedia untuk streaming/unduh serta pembelian dalam format CD/Blu-Ray serta vinyl dengan warna khas hijau dan ungu.

Bersamaan dengan peluncuran album, The Funeral Portrait juga menghadirkan video sinematik untuk lagu Stay Weird.

"Stay Weird selalu jadi surat cinta kami untuk jiwa-jiwa unik yang telah mendukung band ini sejak hari pertama,” ungkap frontman, Lee Jennings.

"Mendengar The Coffin Crew menyanyikannya kembali kepada kami di Atlanta saat ‘Suffocate City Town Hall Meeting’ terasa luar biasa. Malam itu merangkum semua yang kami perjuangkan, individualitas, rasa memiliki, dan kebebasan untuk jadi diri sendiri. Aku sangat antusias karena album live ini memungkinkan dunia merasakan energi tersebut.," sambungnya.

Stay Weird merupakan lanjutan dari video live single andalan The Funeral Portrait yakni Voodoo Doll yang dirilis pada 31 Oktober 2025.



Melalui Live From Suffocate City, para penggemar diajak masuk ke dalam kekacauan dan katarsis dari Suffocate City Town Hall Meeting pertama dari The Funeral Portrait yang direkam secara live dari pertunjukan di kampung halaman yang terjual habis di The Masquerade, Atlanta, GA pada 2025.

Blu-Ray eksklusif tersebut mendokumentasikan penampilan legendaris The Funeral Portrait di hadapan lautan penggemar setia, menghadirkan malam penuh emosi mentah, energi yang tinggi serta anthem favorit penggemar.

Penggemar sebelumnya juga telah mendapatkan bocoran album live ini lewat perilisan Dark Thoughts EP yang berisi 4 buah track pada 22 Agustus 2025.