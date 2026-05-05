The Icon Indonesia, Top 14 Final Bertabur Standing Ovation

Selasa, 05 Mei 2026 – 19:39 WIB
Para juri The Icon Indonesia saat babak Top 14 Final pada 4 Mei 2026. Foto: Dok. SCTV

jpnn.com, JAKARTA - Atmosfer panggung The Icon Indonesia makin memanas dengan deretan penampilan memukau dari 14 kontestan terbaik di babak Top 14 Final.

Pada episode yang tayang Senin, 4 Mei 2026 lalu, masing-masing peserta tampil maksimal menunjukkan karakter, kualitas vokal, hingga penguasaan panggung yang semakin matang.

Aisyah (Jakarta), Alvian (Sumba), Elsa (Mamasa), Felirenza (Bandung), Kayla (Malang), Sheera (Bali), Vedra (Batam), Diva (Semarang), Silvia (Bandung), Gerald (Ambon), Felicia (Tangerang), Queen (Ambon), Fia (Makassar), dan Glenn (Deli Serdang) sukses menghadirkan penampilan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga penuh warna dan emosi di setiap momen.

Malam kompetisi dibuka dengan penampilan memukau dari Gerald (Ambon) yang membawakan lagu Mengapa ciptaan Mario G. Klau. Penampilan Gerald berhasil meraih 2 standing ovation dari juri Andien dan Titi DJ.

"Keputusan tepat menjadikan Gerald sebagai pembuka Top 14. Dari sisi vokal tidak diragukan lagi, dan yang saya suka dia tetap menjaga eye contact dengan penonton sehingga pesan lagu tersampaikan dengan baik,” ungkap Titi DJ.

Pujian juga datang dari Ahmad Dhani yang menyebut Gerald berpotensi menjadi juara.

"Minimal 3 besar," ucap Ahmad Dhani.

Penampilan tidak kalah memikat ditunjukkan oleh Sheera (Bali) yang sukses meraih standing ovation dari para juri.

The Icon Indonesia  audisi The Icon Indonesia  SCTV  Ahmad Dhani  Isyana Sarasvati  Titi DJ 
