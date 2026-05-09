Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

The Jakmania Hargai Permintaan Maaf Marc Klok, Ingatkan Bobotoh soal Regulasi

Sabtu, 09 Mei 2026 – 13:50 WIB
The Jakmania Hargai Permintaan Maaf Marc Klok, Ingatkan Bobotoh soal Regulasi - JPNN.COM
Suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua The Jakmania Diky Soemarno merespons postif permintaan maaf pemain Persib Bandung Marc Klok.

Ia berharap Bobotoh mematuhi aturan untuk tidak datang ke Stadion Segiri. 

Meski sempat memicu polemik jelang duel panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Samarinda pada Minggu (10/5/2026), Diky mengapresiasi sikap Klok yang dinilai mau mengakui kekeliruannya.

Baca Juga:

Namun, ia menegaskan proses laporan ke PSSI tetap berjalan agar insiden serupa tidak kembali muncul, terlebih dari pemain yang punya pengaruh besar di sepak bola nasional.

"Terima kasih Marc Klok sudah minta maaf. Dia sudah memahami bahwa candaan itu memang dirasa kurang tepat," ujar Diky.

Menurut Diky, ucapan seorang pemain sekelas Klok bukan perkara sepele.

Baca Juga:

Sebagai figur penting, apalagi berstatus pemain tim nasional, setiap pernyataannya dinilai bisa langsung memengaruhi sikap suporter.

Oleh karena itu, The Jakmania kini menyerukan agar situasi tidak makin memanas.

The Jakmania menghargai permintaan maaf kapten Persib Bandung Marc Klok. Ia berharap Bobotoh benar-benar mematuhi regulasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Klok  Persija vs Persib  Jakmania  Liga Indonesia  Persija  Persib  Bobotoh 
BERITA MARC KLOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp