The Jakmania Hargai Permintaan Maaf Marc Klok, Ingatkan Bobotoh soal Regulasi

Sabtu, 09 Mei 2026 – 13:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua The Jakmania Diky Soemarno merespons postif permintaan maaf pemain Persib Bandung Marc Klok.

Ia berharap Bobotoh mematuhi aturan untuk tidak datang ke Stadion Segiri.

Meski sempat memicu polemik jelang duel panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Samarinda pada Minggu (10/5/2026), Diky mengapresiasi sikap Klok yang dinilai mau mengakui kekeliruannya.

Namun, ia menegaskan proses laporan ke PSSI tetap berjalan agar insiden serupa tidak kembali muncul, terlebih dari pemain yang punya pengaruh besar di sepak bola nasional.

"Terima kasih Marc Klok sudah minta maaf. Dia sudah memahami bahwa candaan itu memang dirasa kurang tepat," ujar Diky.

Menurut Diky, ucapan seorang pemain sekelas Klok bukan perkara sepele.

Sebagai figur penting, apalagi berstatus pemain tim nasional, setiap pernyataannya dinilai bisa langsung memengaruhi sikap suporter.

Oleh karena itu, The Jakmania kini menyerukan agar situasi tidak makin memanas.