The Jakmania Menantang Pelatih Baru Persija

jpnn.com - JAKARTA - Harapan besar disuarakan kelompok suporter fanatik Persija Jakarta, The Jakmania, seusai manajemen resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Brasil Mauricio Souza.

Mereka kini menanti sosok pengganti Souza, yang bukan hanya mampu menjaga performa Macan Kemayoran, tetapi juga membawa Persija menuntaskan ambisi juara di musim depan.

Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno mengatakan keputusan tim berpisah dengan Mauricio Souza pasti telah melalui evaluasi menyeluruh dari manajemen setelah berakhirnya musim 2025/2026. Meski gagal mempersembahkan trofi, Mauricio tetap dianggap meninggalkan pencapaian positif.

Di bawah arahan Mauricio Souza, Persija berhasil finis di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 71 poin hasil 22 kemenangan, lima imbang, dan tujuh kekalahan.

Catatan itu menjadi raihan poin terbaik Persija dalam satu dekade terakhir sejak liga Indonesia kembali memakai format kompetisi penuh satu wilayah.

Namun, bagi The Jakmania, pencapaian apik itu belum cukup. Target utama tetap satu, yaitu gelar juara.

"Sukses di mana pun kau berada, coach (buat Souza). Targetnya memang juara, ketika target tidak tercapai, evaluasi pasti dilakukan," ujar Diky Soemarno melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Diky juga menaruh harapan besar kepada pelatih baru Persija nanti. Ia meminta manajemen tidak salah pilih sosok pengganti dan memastikan kualitasnya minimal setara, bahkan lebih baik dibanding Mauricio Souza.