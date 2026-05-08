Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

The Jakmania Soroti Candaan Marc Klok soal Bobotoh ke Stadion Segiri, Resmi Lapor ke PSSI

Jumat, 08 Mei 2026 – 17:49 WIB
The Jakmania Soroti Candaan Marc Klok soal Bobotoh ke Stadion Segiri, Resmi Lapor ke PSSI - JPNN.COM
The Jakmania saat mendukung Persija di SUGBK Senayan, Jakarta. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Candaan Kapten Persib Bandung Marc Klok yang sempat mengajak Bobotoh datang ke Samarinda menjelang duel panas kontra Persija Jakarta  berbuntut panjang.

Ketua Umum The Jakmania Diky Budi Ramadhan menilai ucapan itu tak pantas dilontarkan di tengah situasi yang sedang sensitif.

Ia pun langsung mendatangi PSSI di kawasan GBK Arena, Jumat (8/5/2026) siang, untuk menyerahkan surat pengaduan terkait pernyataan Klok. Menurut Diky, candaan semacam itu berpotensi memanaskan suasana jelang laga yang sudah lebih dulu menyita perhatian publik.

Baca Juga:

"Kalau pun itu bercanda, menurut kami waktunya tidak tepat. Situasinya sedang panas, jadi ucapan seperti itu bisa ditafsirkan berbeda," kata Diky.

Bagi The Jakmania, persoalannya bukan semata soal candaan. Diky menegaskan, kondisi yang membuat laga harus dipindah dari ibu kota seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak agar lebih berhati-hati menjaga atmosfer pertandingan.

"Persija gagal main di Jakarta dan harus ke Samarinda. Dalam situasi seperti ini, ajakan suporter datang ke sana jelas kurang bijak. Semua pihak seharusnya mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan," tegasnya.

Baca Juga:

The Jakmania menilai tensi jelang laga sudah terlalu tinggi. Untuk itu, mereka memilih membawa persoalan ini ke PSSI sebagai bentuk peringatan agar isu yang berkembang tidak makin melebar. Menurut Diky, duel Persija kontra Persib kini bukan lagi sekadar rivalitas dua daerah, melainkan sudah menjadi sorotan nasional.

"Ini bukan lagi isu Jakarta atau Bandung. Pertandingan dipindah ke luar pulau karena situasi nasional yang memang sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya semua pihak harus menahan diri," tutupnya. (dkk/jpnn)

The Jakmania melaporkan kapten Persib Bandung Marc Klok terkait candaan mengajak Bobotoh datang ke Stadion Segiri Samarinda ke PSSI

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Jakmania  Bobotoh  Marc Klok  PSSI 
BERITA THE JAKMANIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp