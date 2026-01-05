The Jansen dan Starrducc Gelar Tur Wisata Garis Edar

jpnn.com, JAKARTA - Dua band asal Bogor, The Jansen dan Starrducc mengumumkan akan segera menggelar tur bersama.

Tur yang diberi tajuk Wisata Garis Edar tersebut bakal singgah ke sejumlah kota di Pulau Jawa.

The Jansen dan Starrducc siap beraksi di Bandung, Cirebon, Bekasi, Yogyakarta, Bogor, hingga Purwokerto.

"Wisata Garis Edar: Perjalanan The Jansen dan Starrducc melintasi kota-kota singgah kalian, informasi tiket akan segera dirilis melalui akun berikut," ungkap The Jansen melalui akun resmi di Instagram, Minggu (4/1) malam.

Adapun jadwal tur Wisata Garis Edar dari The Jansen dan Starrducc yakni pada 23 Januari 2026 di Warehouse Chamber, Bandung - @mutual_cherish, lalu 24 Januari 2026 di Famouz Cafe, Cirebon - @pentas.irama.

Selanjutnya band yang sama-sama dimotori oleh kakak adik, Bani dan Adji itu beraksi pada 25 Januari 2026 di Se. Tujuan Coffee, Bekasi - @bekasicitysound, 30 Januari 2026 di Downtown Dinner, Yogyakarta @cherrylivee, lalu 31 Januari 2026 di Hagu Space, Bogor - @chemistry_straight, serta 8 Februari 2026 di, NiceTime Cafe, Purwokerto - @bernotasiofficial.

"Sampai jumpa secepatnya," tutup The Jansen.

Dalam tur Wisata Garis Edar nanti, The Jansen dan Starrducc siap menyuguhkan penampilan spesial, khususnya dari segi repertoar yang dibawakan.