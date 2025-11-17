The Jansen Rilis 5 Video Lirik, Libatkan Robonggo Hingga Badrus

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah euforia album Durja Bersahaja yang mampu mencuri perhatian sejak diluncurkan, The Jansen kini justru memutar arah.

Alih-alih terus tancap gas ke depan, The Jansen memilih membuka kembali lembaran lama: album Banal Semakin Binal, karya yang sukses membuktikan musik punk punya cakupan yang luas dalam kehidupan sehari-hari.

The Jansen merilis lima video lirik secara berkala dari album Banal Semakin Binal, yaitu Planetarium (14 November 2025), Kau Pemeran Utama di Sebuah Opera (28 November 2025), Ku Bukan Mesin Lotremu (12 Desember 2025), Berkelana dalam Ruang dan Mimpi (9 Januari 2026), dan Langit Tak Seharusnya Biru (23 Januari 2026).

Seluruh video lirik tersebut akan tayang melalui akun The Jansen di YouTube.

“Sebenarnya ini bukan langkah mundur. Ini semacam perayaan sepuluh tahun perjalanan kami, sekaligus kasih kehidupan baru ke lagu-lagu yang dahulu cuma berhenti di audio. Gue percaya, kalau lagu setelah dirilis, punya jalannya masing-masing. Mungkin dahulu belum waktunya, sekarang ini jalan dari karya-karya itu," kata Cintarama Bani Satria atau Tata, vokalis dan gitaris The Jansen.

Proyek tersebut menjadi sebuah 'visual anthology' yang turut merepresentasikan estetika The Jansen, bukan saja sebagai band tetapi secara utuh sebagai sebuah entitas yang punya pedoman tersendiri dalam melihat seni secara holistik.

Kelima video lirik merupakan paduan eksperimentasi sonik, nostalgia, dan tafsir ulang yang sengaja menolak format lirik video generik.

"Sekarang kami bisa mengerjakan hal yang dahulu enggak sempat dikerjakan. Waktu Banal keluar, kami belum mengerti strategi, belum mengerti gimana ngejaga karya lewat visual. Baru sekarang ada kesempatan buat itu," ucap Adji Pamungkas, bassist sekaligus penulis lirik utama The Jansen.