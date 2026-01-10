The Kid LAROI Persembahkan Album Baru Before I Forget

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi asal Australia, The Kid LAROI, akhirnya merilis album baru yang berjudul Before I Forget.

Album penuh pertama dalam dua tahun terakhir itu dirilis melalui Columbia Records.

Dibuka dengan tiga single, A Cold Play, A Perfect World, dan Back When You Were Mine, Before I Forget menandai titik balik yang kuat bagi The Kid LAROI.

Musisi berusia 22 tahun itu mencerminkan dalam kerapuhan dan kejernihan emosional. Terinspirasi oleh refleksi diri dan menampilkan keahlian penulisan lagu serta kemampuan melintasi genre yang khas dari The Kid LAROI pada level baru, setiap lagu memberikan gambaran mendalam tentang dunianya.

“Before I Forget adalah tentang musik. Tidak ada yang lain. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang," ungkap The Kid LAROI.

Album baru tersebut mengikuti album The Kid LAROI pada 2023, The First Time, yang edisi deluxe dirilis pada tahun berikutnya dengan lima lagu tambahan, termasuk Nights Like This Part 2, sekuel dari Nights Like This, dan lagu favorit penggemar Girls.

The Kid LAROI terus mendorong batas-batas kreatif dengan setiap proyek barunya, mengukuhkan posisi sebagai salah satu suara paling menarik yang membentuk musik saat ini. (ded/jpnn)