The Lantis Buktikan Makin Dewasa dengan Cara Mencintai

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses lewat dua album sebelumnya, Pilot (2021) dan Pancarona (2024), grup musik asal Jakarta, The Lantis, kini merilis EP (Extended Play) perdana berjudul Cara Mencintai.

Ini bukan sekadar rilisan baru, melainkan bukti bagaimana musik The Lantis terus berevolusi, dan para penggawa di dalamnya tidak berhenti mengolah rasa sebagai sumber utama penciptaan.

Cara Mencintai merupakan wujud bagaimana The Lantis berani menyelam ke sisi paling gelap dari kasih sayang, mengupas duka, berdamai dengan keadaan, lalu menata kepingan kehilangan hingga menjelma karya yang bernyawa.

Bukan sekadar perayaan cinta, melainkan otopsi emosional terhadapnya: sebuah cara The Lantis memahami bahwa mencintai juga berarti siap kehilangan.

Cara Mencintai terdiri dari lima lagu yang terikat oleh satu narasi, Five Stages of Grief. Sebuah refleksi akan fase kehidupan yang pernah dialami.

“Awalnya enggak ada niat bikin konsep kayak gini. Tetapi pas lagunya sudah jadi, kami lihat benang merahnya: semua tentang cara mencintai. Versi-versinya beda-beda. Dan dari situ kami sadar, cara mencintai seseorang itu enggak cuma dilihat dari gimana lu mencintainya di saat kasmaran,

tetapi gimana lu mencintainya di saat yang lagi turun juga. Gimana lu menanggapi hal itu juga,” ungkap gitaris-vokalis Ravi Rinaldy.

Tiga track telah dirilis sebelumnya, yaitu Bunga Maaf (November 2024), Ambang Rindu (April 2025), dan Teruntuk Dirimu (Agustus 2025).

Lagu pembuka album Cara Mencintai dan fokus track Bila dirilis bersamaan dengan pelepasan EP tersebut.