The Lantis Umumkan Formasi Baru

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:09 WIB
The Lantis, grup musik. Foto: Dok. The Lantis/2026

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Lantis mengumumkan formasi baru dengan penambahan dua personel.

The Lantis yang dikenal beranggotakan Giri (bass/vokal), Ravi (gitar/vokal) dan Ojan (gitar) kini merekrut Yudevio Mayabi/Vio (drum) dan Feisal Syarief/Feisal (kibordis).

Vio dan Feisal sebelumnya telah lama terlibat sebagai session player dalam berbagai penampilan The Lantis. Kehadiran Vio dan Feisal dalam formasi resmi ini menjadi langkah yang memperkuat chemistry musikal yang telah terbangun selama ini.

The Lantis pernah beberapa kali berubah formasi sebelum akhirnya berjalan dengan formasi 3 orang yakni 2 gitaris dan 1 bassist.

“Seiring berjalannya kami bertiga, kami mulai merasa ada yang kurang. Kayak kurang band saja gitu,” ungkap Ravi The Lantis.

"Ada satu titik kami merasa ada yang kurang lengkap, bukan secara live karena mereka sudah sering bareng kami di gigs, tapi lebih ke proses kreatif, aransemen ataupun konsep secara general. Dan pas kami mulai menulis bareng berlima, kami sadar sparks balik lagi," tambah Ojan.

Keputusan The Lantis membawa Vio dan Feisal ke formasi inti bukan tanpa pertimbangan.

Selain karena merupakan session player The Lantis, tetapi juga karena kedekatan personal.

