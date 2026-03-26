JPNN.com - Entertainment - Film

The Lord of the Rings Kembali, Film Baru Dijadwalkan Rilis 2027

Kamis, 26 Maret 2026 – 19:48 WIB
Poster rilisnya trailer The Lord of the Rings: The Rings of Power. ANTARA/ HO. Prime Video

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi penggemar film fantasi, waralaba The Lord of the Rings dipastikan akan kembali ke layar lebar dengan proyek terbaru yang dijadwalkan rilis pada 2027.

Dilansir dari Variety, sutradara sekaligus penulis trilogi sebelumnya, Peter Jackson, mengungkapkan bahwa proyek baru tersebut tengah dalam tahap pengembangan serius.

Jackson memuji keterlibatan Andy Serkis yang dipercaya menggarap film berjudul The Hunt for Gollum. Dia menyebut proyek tersebut memiliki potensi besar.

“Andy melakukan pekerjaan yang luar biasa. Film ini terlihat menakjubkan. Naskahnya tersusun dengan sangat baik dan saya pikir ini akan menjadi film yang sangat bagus,” ujar Jackson.

Selain itu, Jackson juga membocorkan proyek lanjutan bertajuk The Lord of the Rings: Shadows of the Past yang akan dikembangkan setelah “The Hunt for Gollum”.

Proyek tersebut turut melibatkan Stephen Colbert sebagai mitra kreatif dalam pengembangan cerita.

Colbert menjelaskan bahwa alur film akan diambil dari bagian cerita The Fellowship of the Ring yang belum sempat diadaptasi dalam film versi 2001.

Ia mengungkapkan, ide cerita muncul setelah berdiskusi dengan putranya, Peter McGee, yang kemudian membantu menyusun kerangka naskah.

TAGS   The Lord of the Rings  The Lord of the Rings: Shadows of the Past  film  film fantasi 

