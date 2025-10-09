The Magic of Michael Jackson Digelar untuk Pertama Kali di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Konser bertajuk Michael - The Magic of Michael Jackson akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 selama lima kali pertunjukan pada 3-5 April 2026.

Promotor Enjoy Live Experience siap menghadirkan langsung sensasi dari West End Inggris bertajuk 'Michael - The Magic of Michael Jackson' ke Jakarta untuk pertama kalinya di Asia Tenggara.

Pertunjukan spektakuler itu menampilkan Ben Bowman, seniman tribute Michael Jackson terkemuka dari Inggris, dalam produksi panggung ternama Michael Starring Ben.

Michael-The Magic of Michael Jackson membangkitkan kembali daya magis sang ikon terbesar dunia. Disusun sebagai perjalanan nostalgik melintasi karier legendaris Michael Jackson, produksi ini memadukan koreografi memukau, vokal langsung, kemahiran musikal yang presisi, serta bahasa gerak ikonik yang menandai kiprahnya.

Penonton bakal merasakan energi dan esensi hit-hit abadi seperti Billie Jean, Thriller, Black or White, dan hit lainnya dalam pengalaman konser-teater spektakuler yang memikat penggemar lama maupun generasi baru.

Hadir di Jakarta: Michael Starring Ben, ikon tribute Michael Jackson dari Inggris yang dipimpin Ben Bowman, sosok yang dikenal sebagai tribute Michael Jackson paling otentik di negeri asalnya.

Dengan vokal presisi, koreografi detail, dan tata panggung yang kuat, Bowman menghidupkan energi serta aura King of Pop.

Lahir di Isle of Sheppey dan sebagai penggemar berat Michael Jackson sejak Dangerous Tour (di Wembley, 1993), dia kini menaklukkan panggung-panggung besar di Inggris, dan akan segera tampil di Indonesia.