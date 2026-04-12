The Meru Sanur yang Dikelola InJourney Raih Penghargaan Best New Hotel Indonesia 2026

jpnn.com - The Meru Sanur, hotel yang dikelola oleh Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney melalui anak usahanya PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality, meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Tatler Best Indonesia 2026.

Pencapaian ini menjadi pengakuan atas standar keunggulan tak hanya dari sisi kemewahan, namun juga melalui kualitas pelayanan yang merefleksikan keramahtamahan khas Indonesia yang berakar pada tradisi yang autentik.

Lebih dari sekedar menginap, The Meru Sanur menghadirkan pengalaman yang selaras dengan filosofi "Redefine Luxury; A Haven of Wellbeing" yang meredefiniskan kemewahan dan menempatkan keseimbangan, ketenangan, dan kesehatan holistik sebagai inti dari setiap layanan dan fasilitas yang ditawarkan.

Pada ajang yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Bali dan berlangsung di Bali Beach Convention Center pada Selasa (7/04), The Meru Sanur dinobatkan sebagai pemenang pada kategori "Best-in-Class: Best New Hotel" serta masuk dalam daftar "20 Best Hotels in Indonesia".

Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi InJourney Group, karena menunjukkan bahwa The Meru Sanur berhasil memberikan sebuah layanan kelas dunia, dengan tetap berakar pada kekayaan budaya dan keramahtamahan Indonesia.

"Capaian ini juga memperkuat komitmen kami untuk terus mendorong destinasi dan aset pariwisata nasional agar semakin kompetitif, berdaya saing global, dan memberikan nilai tambah bagi pariwisata nasional, dengan tetap berakar pada budaya Indonesia," kata Maya Watono, dikutip dari keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Sebagai bagian dari InJourney yang dikelola melalui InJourney Hospitality, The Meru Sanur yang terletak di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan The Sanur memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan ini yang diproyeksikan menjadi destinasi unggulan internasional health and wellness tourism.

Sebelumnya, lokasi ini dikenal luas sebagai Grand Inna Bali Beach yang pertama kali dibuka pada tahun 1966 sebagai salah satu hotel internasional ikonik di Bali. Pada tahun 2022, sejalan dengan dibangunnya KEK Kesehatan Sanur, hotel ini kemudian direvitalisasi dan mulai beroperasi kembali pada 2024 dan bertransformasi menjadi The Meru Sanur & Bali Beach Hotel The Heritage Collection.