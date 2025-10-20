The Professor Bangkit, Thom Haye Buktikan Kelasnya di Persib Bandung

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:49 WIB

Gelandang anyar Thom Haye mulai menemukan sentuhan terbaiknya di Persib Bandung.

Haye tampil baik saat Persib mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3–0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Sempat Kesulitan

Karier Thom Haye di Bandung tidak langsung mulus. Banyak Bobotoh—julukan pendukung Persib—yang mengkritik penampilan pemain keturunan Belanda itu.

Penampilannya dinilai belum sesuai dengan ekspektasi Bobotoh, terutama ketika dibandingkan dengan saat membela Timnas Indonesia.

Namun, setelah tampil dalam empat pertandingan, performa Haye mulai membaik. Dia kini membungkam kritik dari Bobotoh lewat kontribusinya.

Bojan Hodak Puas dengan Thom Haye

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan Thom Haye adalah pemain berkualitas. Sejak awal merekrutnya, Hodak mengaku tidak pernah meragukan kemampuan individu gelandang berusia 30 tahun itu.

Hodak juga tidak menyesali keputusannya mendatangkan pemain yang dijuluki The Professor itu.