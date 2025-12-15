Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

The Rasmus Akhirnya Luncurkan Album ke-11 Weirdo

Senin, 15 Desember 2025 – 13:13 WIB
The Rasmus Akhirnya Luncurkan Album ke-11 Weirdo - JPNN.COM
The Rasmus, band rock asal Finlandia. Foto: Dok. Better Noise Music

jpnn.com, FINLANDIA - Band rock asal Finlandia, The Rasmus akhirnya meluncurkan album studio ke-11 yang berjudul Weirdo.

Album tersebut dirilis hampir setahun sejak peluncuran single pertama Rest In Pieces pada Oktober 2024 lalu.

Weirdo sekaligus menandai rilisan pertama The Rasmus bersama Better Noise Music dan Playground Music.

Baca Juga:

Dengan ciri khas nuansa gelap yang berpadu hook pop modern dan dentuman gitar stadion, Weirdo hadir sebagai selebrasi untuk semua orang yang merasa berbeda.

"Sejak awal perjalanan kami di 1996, pesan utamanya selalu sama: merayakan mereka yang berani jadi diri sendiri. Aku pernah dianggap ‘weirdo’, missfit, freak yang dulu bikin marah, tetapi sekarang justru jadi sumber kekuatan. Kita, para ‘weirdos’, bisa mengubah masa depan," ungkap frontman The Rasmus, Lauri Ylonen.

Sebagai highlight, The Rasmus merilis video untuk lagu utama Weirdo yang menampilkan kolaborasi dengan Lee Jennings dari The Funeral Portrait.

Baca Juga:

Lee Jennings menyebut track tersebut sebagai anthem untuk semua outcast.

"Bekerja dengan The Rasmus adalah mimpi jadi nyata, dan kini kami siap turun ke jalan bareng untuk mewakili semua ‘weirdos’ di Eropa November ini," tambahnya.

Band rock asal Finlandia, The Rasmus akhirnya meluncurkan album studio ke-11 yang berjudul Weirdo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Rasmus  Band The Rasmus  Album The Rasmus  Lagu The Rasmus 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp