The Red Jumpsuit Apparatus Kembali, Lalu Bahas Krisis Sosial

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock alternatif asal Amerika Serikat, The Red Jumpsuit Apparatus (RJA) akhirnya melepas single terbaru yang bertajuk Slipping Through (No Kings).

Lagu yang dirilis via Better Noise Music itu memecah keheningan selama 5 tahun sejak EP Emergency yang rilis pada 2020.

Dengan riff penuh urgensi dan lirik pedas, lagu Slipping Through (No Kings) menyulut peringatan akan kekacauan sosial di Amerika Serikat.

Single tersebut sekaligus membuka jalan menuju album studio terbaru The Red Jumpsuit Apparatus yang akan diumumkan beberapa bulan ke depan.

“Ini tentang apa yang terjadi di negeri kami, segala hal yang kami bela sedang ‘slipping through'. Tetangga-tetanggaku menghilang, keluarga tercerai-berai. Mereka bukan orang asing, mereka adalah sahabat, orang yang kita sayang. Sama seperti kata Yesus, love thy neighbor, itulah inti lagu ini," ungkap Ronnie Winter, vokalis sekaligus pendiri The Red Jumpsuit Apparatus, Jumat (4/7).

The Red Jumpsuit Apparatus menggandeng produser Matt Squire untuk lagu Slipping Through (No Kings).

Lagu tersebut juga disajikan lewat sebuah video animasi noir garapan Steve Tramposch dan Jamie Lewis.

Dihadirkan dalam gambar hitam-putih distopia, sepasang ‘X Boy’ dan ‘X Girl’ menyaksikan sahabat diseret sebuah mobil gelap. Lambang X di mata menggambarkan kekecewaan, sementara X di mulut menggambarkan suara yang dibungkam.