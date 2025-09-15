Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

The Red Jumpsuit Apparatus Luncurkan Single Kedua dan Beri Bocoran Album Baru

Senin, 15 September 2025 – 13:13 WIB
The Red Jumpsuit Apparatus Luncurkan Single Kedua dan Beri Bocoran Album Baru - JPNN.COM
The Red Jumpsuit Apparatus, band rock alternatif asal Amerika Serikat. Foto: Dok. Better Noise Music

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock alternatif asal Florida, The Red Jumpsuit Apparatus akhirnya merilis single kedua yang berjudul sama dengan judul album terbaru, ‘X’s For Eyes’.

Album X’s For Eyes sendiri rencananya akan dirilis pada 3 Oktober 2025 via Better Noise Music.

Sementara itu, lagu X’s For Eyes menampilkan gitar yang mengentak, melodi yang melambung dan ritme yang cepat, cocok untuk menjadi teman bagi yang hidup di tepian batas.

Baca Juga:

Vokalis dan gitaris utama Ronnie Winter, bersama member band The Red Jumpsuit Apparatus menyampaikan lirik yang emosional:

Album X’s For Eyes sendiri menjadi penanda kerjasama baru The Red Jumpsuit Apparatus dengan Better Noise Music.

The Red Jumpsuit Apparatus kini menampilkan Ronni Winter (vokal), Randy Winter (multi-instrumentalis), Josh Burke (gitar), Joey Westwood (bass), John Espy (Drum), Nadeem Salam (keyboard), dan anggota baru K. Enagonio (vokal).

Baca Juga:

Sementara itu, single X’s For Eyes ditulis produser dan penulis lagu Matt Squire yang pernah bekerja sama dengan Panic! at The Disco, Metallica, Good Charlotte.

“Apa yang benar-benar seru adalah, pada dasarnya kami membangun kembali tim yang sama untuk album ini seperti saat kami membuat album Don’t You Fake It," kata Ronni Winter dari The Red Jumpsuit Apparatus.

Band rock alternatif asal Florida, The Red Jumpsuit Apparatus, akhirnya merilis single kedua yang berjudul sama dengan judul album terbaru ‘X’s For Eyes’.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Red Jumpsuit Apparatus  Band The Red Jumpsuit Apparatus  Album The Red Jumpsuit Apparatus  Lagu The Red Jumpsuit Apparatus 
BERITA THE RED JUMPSUIT APPARATUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp