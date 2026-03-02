Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Akomodasi

The Ritz-Carlton Bali Angkat Pesona Budaya lewat Program Eksklusif

Senin, 02 Maret 2026 – 14:59 WIB
The Ritz-Carlton Bali Angkat Pesona Budaya lewat Program Eksklusif - JPNN.COM
The Ritz-Carlton, Bali luncurkan program pengalaman budaya dan wellness bagi tamu mewah. Foto: dok. Ritz-Carlton

jpnn.com, JAKARTA - Resor mewah The Ritz-Carlton meluncurkan Bali Experience Program sebagai inovasi terbaru untuk memperkaya pengalaman tamu.

Program ini dirancang menghadirkan koneksi emosional yang lebih mendalam sekaligus menciptakan kenangan perjalanan yang personal.

Berakar pada filosofi layanan legendaris The Ritz-Carlton, program ini melampaui konsep perhotelan konvensional.

Baca Juga:

Para tamu diajak menikmati rangkaian pengalaman budaya, kebugaran, dan kuliner yang mencerminkan warisan Bali dengan standar layanan premium dan autentik.

Melalui pendekatan yang dipersonalisasi, setiap tamu tidak sekadar menginap, tetapi turut ambil bagian dalam kisah perjalanan yang bermakna.

Dipandu oleh Ladies and Gentlemen di resor, setiap aktivitas dirancang untuk mengapresiasi tempat, manusia, dan nilai budaya Bali.

Baca Juga:

Dalam program eksplorasi budaya, tamu berkesempatan mengunjungi kompleks rumah tradisional Bali untuk memahami filosofi arsitektur dan kehidupan masyarakat setempat.

Pengalaman berlanjut dengan workshop membatik bersama perajin lokal, termasuk pengenalan teknik canting hingga proses menenun menggunakan alat tenun manual.

The Ritz-Carlton, Bali luncurkan program pengalaman budaya dan wellness bagi tamu mewah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Ritz-Carlton Bali  The Ritz-Carlton  Budaya  program budaya 
BERITA THE RITZ-CARLTON BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp