Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

The Ritz-Carlton Bali Hadirkan Rangkaian Perayaan Imlek, Nikmati Kuliner Autentik

Rabu, 14 Januari 2026 – 12:08 WIB
The Ritz-Carlton Bali Hadirkan Rangkaian Perayaan Imlek, Nikmati Kuliner Autentik - JPNN.COM
The Ritz-Carlton Bali menghadirkan rangkaian perayaan Imlek yang eksklusif, nikmati kuliner autentik dengan sentuhan modern. Foto dok. The Ritz-Carlton Bali

jpnn.com, BALI - Tahun Baru Cina atau Imlek, biasanya dirayakan masyarakat Tionghoa dengan ciri khas penggunaan warna merah di setiap dekorasi, mulai dari rumah, amplop angpao, hingga pakaian.

Selain itu, juga sajian hidangan makanan khas Imlek mulai dari kue keranjang, pangsit, mi, lumpia hingga hidangan khas lainnya.

Menyambut datangnya Imlek tahun ini atau Tahun Kuda Api yang dipercaya penuh energi dan keberuntungan, The Ritz-Carlton, Bali menghadirkan rangkaian perayaan Imlek eksklusif. 

Baca Juga:

Resor keluarga mewah terkemuka di Pulau Dewata itu mengundang para tamu untuk merayakan momen kebersamaan melalui pengalaman kuliner autentik dengan sentuhan modern.

"Tahun ini, The Ritz-Carlton, Bali menonjolkan harmoni antara tradisi leluhur dan kemewahan kontemporer melalui dua agenda utama, yaitu Lunar New Year's Eve Dinner dan Lunar New Year Afternoon Tea," kata General Manager The Ritz-Carlton, Bali, Go Kondo, Selasa (14/1).

Go Kondo menyebutkan bagi keluarga yang ingin merayakan malam pergantian tahun dalam suasana hangat, pihaknya menghadirkan restoran Senses yang menawarkan paket makan malam prasmanan dengan latar taman tropis yang asri.

Baca Juga:

"Menu yang disajikan bukan sekadar hidangan, melainkan simbol doa untuk kemakmuran dan umur panjang," ujarnya.

Beberapa menu unggulannya antara lain Dimsum Kukus dan Lumpia yang disajikan segar dan dengan teknik memasak tradisional, Bebek Panggang, Live Carving Station berupa sajian daging premium yang dipotong langsung di hadapan tamu.

The Ritz-Carlton Bali menghadirkan rangkaian perayaan Imlek yang eksklusif, nikmati kuliner autentik dengan sentuhan modern

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Ritz-Carlton Bali  Imlek  Kuliner  Tahun Kuda Api 
BERITA THE RITZ-CARLTON BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp