The Sanur Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis & Bazar UMKM

jpnn.com, SANUR - InJourney Hospitality melalui The Sanur menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar UMKM di Sentra UMKM Natah Antakara.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus sebagai sarana promosi dan mendukung pengenalan produk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Christine Hutabarat, Direktur Utama InJourney Hospitality menyampaikan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola The Sanur, pihaknya berkomitmen menghadirkan kawasan ekonomi khusus kesehatan berkelas internasional, yang juga memiliki kontribusi dan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

"Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan Bazar UMKM ini, kami ingin keberadaan The Sanur juga memberikan manfaat secara langsung dan dampak positif kepada masyarakat, baik dalam peningkatan akses layanan kesehatan maupun pemberdayaan pelaku UMKM lokal," ujar Christine.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Inisiatif ini juga menjadi wujud nyata dari semangat kolaborasi yang kami bangun bersama stakeholder setempat, termasuk fasilitas kesehatan, pemerintah daerah setempat, pelaku UMKM, dan masyarakat," imbuh Christine.

Adapun layanan pemeriksaan kesehatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat umum dan mencakup pemeriksaan berat dan tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, serta kadar kolesterol.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Puskesmas IV Denpasar Selatan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Tercatat sebanyak 146 peserta turut memanfaatkan layanan kesehatan ini, termasuk warga lokal, wisatawan domestik, dan mancanegara.