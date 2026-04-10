The Sounds Project Vol.9, Lineup Internasional Bertemu Talenta Terbaik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, The Sounds Project Vol. 9 akan digelar di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta pada 7-9 Agustus 2026.

Beberapa bulan menjelang acara, The Sounds Project Vol. 9 kembali memanaskan musim festival 2026 dengan merilis Phase 2 Lineup.

Mengusung tema Beyond Memories, festival tersebut tidak hanya menghadirkan kenangan, tetapi menciptakan core memories, momen yang akan terus hidup bersama para penonton.

Berawal dari sebuah acara kampus sederhana dengan satu panggung di tahun 2015, The Sounds Project tumbuh secara organik dari komunitas hingga kini menjelma menjadi salah satu festival musik terbesar di Indonesia, menghadirkan ratusan musisi dan ratusan ribu penonton setiap tahunnya.

Tidak banyak festival yang lahir dari skala grassroots mampu berkembang sejauh ini, terlebih dengan rumah di venue ikonik seperti Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta, yang kini setahun sekali menjadi titik temu pengalaman musik berskala besar di Indonesia.

“Menjaga konsistensi itu jauh lebih sulit daripada memulai. Dari awal kami masih kuliah, dengan segala keterbatasan, The Sounds Project hanya sebuah acara kecil dengan satu panggung. Tapi kami percaya, selama dijalankan dengan niat yang sama, festival ini bisa terus tumbuh bersama penontonnya,” ungkap Gerhana Banyubiru, Founder & CEO The Sounds Project Festival.

"Buat saya pribadi, perjalanan bisa terus mengarahkan The Sounds Project sampai di titik sekarang selama sebelas tahun ini juga sudah menjadi sebuah core memories, sesuatu yang akan selalu saya ingat. Dan itu yang ingin kami berikan tahun ini, bukan sekadar kenangan, tapi pengalaman yang benar-benar membekas bagi setiap penonton yang datang," lanjutnya.

The Sounds Project Vol. 9 akan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026, menghadirkan pertemuan campuran ratusan musisi global dan lokal dalam satu kesatuan festival.