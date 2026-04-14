JPNN.com - Entertainment - Musik

The Strokes Umumkan Jadwal Peluncuran Album Reality Awaits

Selasa, 14 April 2026 – 09:09 WIB
The Strokes Umumkan Jadwal Peluncuran Album Reality Awaits - JPNN.COM
The Strokes, band rock asal New York. Foto: Instagram/thestrokes

jpnn.com, NEW YORK - Band rock asal New York, The Strokes, mengumumkan jadwal peluncuran album terbaru, Reality Awaits.

Album studio ketujuh dari The Strokes itu rencananya bakal dirilis pada 26 Juni 2026 via Cult Records/RCA Records.

Sebelum peluncuran album Reality Awaits, The Strokes kini melepas single yang bertitel Going Shopping.

Lagu tersebut sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

The Strokes merekam album Reality Awaits di Kosta Rika bersama produser Rick Rubin.

Grup yang dikomandoi oleh Julian Casablancas itu kemudian menyelesaikan semua materi di berbagai belahan dunia.

Reality Awaits merupakan album baru pertama The Strokes sejak The New Abnormal yang mendapat pujian besar pada 2020 dan dilengkapi tur global besar-besaran.

The Strokes baru-baru ini sukses tampil di Coachella, selanjutnya bersiap sebagai penampil utama di Summer Sonic 2026 di Jepang, dan tur dunia. (ded/jpnn)

Band rock asal New York, The Strokes, mengumumkan jadwal peluncuran album terbaru, Reality Awaits. Album studio ketujuh dari The Strokes itu rencananya bakal d

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

