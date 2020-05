The Used dan Mark Hoppus Persembahkan Video Spesial untuk Pejuang COVID-19

Jumat, 22 Mei 2020 – 11:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Amerika Serikat, The Used meluncurkan lagu serta video musik 'The Lighthouse' yang merupakan hasil kolaborasi dengan Mark Hoppus dari Blink-182.

Video klip tersebut didedikasikan untuk para pejuang terdepan di masa pandemi virus corona atau COVID-19.

Menampilkan para perawat, dokter, unit gawat darurat, pekerja SPBU, pekerja took swalayan, kurir barang, dan para pekerja lainnya sekaligus para personel The Used dan Mark Hoppus yang berada di rumah masing-masing.

The Used sejak bulan lalu memang mengajak para penggemar untuk ikut serta dalam proyek ini dengan cara mengumpulkan video para pejuang garda depan masa pandemi.

"Setiap hari mereka bangun tidur dan meninggalkan orang-orang tercinta mereka untuk memastikan kita semua aman. Kami ingin menampilkan orang-orang hebat ini di video klip terbaru kami," kata vokalis The Used, Bert McCracken dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Jumat (22/5).

Lagu 'The Lighthouse' dari The Used punya pesan positif di dalamnya. Bert McCracken membagikan sebuah kutipan dari William Shakespeare yang diingat.

"Takdir tidak tertulis di balik bintang di langit tetapi ada di tangan kita sendiri. Rasa ragu mungkin terasa seperti sebuah hambatan, bias keluar kapan aja dan bias mempengaruhi hal-hal disekitarnya, namun itu juga sama halnya dengan inspirasi yang bias gampang menyebar," ujar Bert.

'The Lighthouse' merupakan lagu yang terdapat dalam album ke-8 The Used bertajuk Heartwork. Album ini sudah dirilis dari bulan lalu melalui label Big Noise. (mg3/jpnn)