Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

The Westin Surabaya Perkenalkan Wellness Oasis

Kamis, 14 Agustus 2025 – 22:59 WIB
The Westin Surabaya Perkenalkan Wellness Oasis - JPNN.COM
The Westin Surabaya perkenalkan Wellness Oasis: langkah baru menuju hidup seimbang dan bermakna. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - The Westin Surabaya memperkenalkan Wellness Oasis, sebuah program kesehatan terbaru yang dirancang khusus untuk para tamu yang mengutamakan gaya hidup sehat dan seimbang pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Inisiatif ini mengajak para pengunjung untuk menjalani pola hidup sehat melalui rangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan mental, kebugaran jasmani, dan kesadaran penuh dalam menjalani hari.

Beriringan dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk menjadikan health and wellness tourism sebagai tren wisata nasional, The Westin Surabaya terus mengembangkan berbagai sarana yang mendukung kesehatan mental dan kebugaran jasmani para tamu.

Baca Juga:

Menurut kajian Kemenpar RI, wellness tourism di Indonesia mencakup delapan dimensi utama, yakni kebugaran, makan sehat, kesehatan, spa & kecantikan, keseimbangan pikiran & tubuh, spiritual & koneksi, pengembangan diri, serta ekowisata & petualangan.

Selaras dengan komitmen Westin melalui pilar Move Well, Feel Well, dan Play Well, hotel yang berlokasi di Surabaya Barat ini menghadirkan suasana oasis modern yang menawarkan pengalaman bermakna di setiap sudutnya.

Para tamu diajak untuk mengikuti rangkaian aktivitas interaktif melalui enam zona wellness yang dirancang secara detail.

Baca Juga:

Setiap zona diciptakan untuk merawat serta memulihkan diri, tubuh, dan pikiran:

? Sensory Walk

Langkah baru menuju hidup seimbang dan bermakna di Wellness Oasis The Westin Surabaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Westin Surabaya  Surabaya  kesehatan  hotel  Pakuwon Indah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp