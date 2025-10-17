Thee Marloes Luncurkan Video Klip What’s On Your Mind

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Surabaya, Thee Marloes akhirnya merilis video musik untuk lagu What’s On Your Mind.

Dirilis melalui akun YouTube Big Crown Records, label rekaman asal Brooklyn, AS, video musik tersebut menjadi kolaborasi kedua Thee Marloes dengan sutradara Sarahdiva Rinaldy setelah menggarap video I'd Be Lost.

Video musik What’s On Your Mind hadir dengan visual yang direkam dalam satu kali pengambilan gambar dengan teknik gerak lambat. Melalui pendekatan yang intim, penonton diajak menyusuri satu malam pertandingan adu panco yang penuh kejutan.

"Setiap langkah kecil, sorot mata, dan gerakan tangan diolah untuk memperkuat narasi tentang bagaimana apa yang ada di pikiranmu belum tentu benar. Kejutan dalam cerita muncul untuk mengajak kita berpikir kembali tentang cara kita melihat orang lain, dan mungkin, cara kita melihat diri sendiri,” ungkap Sarahdiva Rinaldy dalam keterangan resmi.

What’s On Your Mind merupakan single kedua yang masuk dalam album penuh kedua Thee Marloes yang akan dirilis pada awal 2026.

Lagu tersebut bercerita tentang mempertanyakan apa yang ada di pikiran seseorang yang disukai.

“Bagaimana caranya bisa memperlambat waktu supaya mendapat jawaban dan tidak semakin penasaran. Tetapi di sisi lain sebenarnya kita sedang terjebak dengan asumsi sendiri,” ungkap Sinatrya Dharaka.

Sementara itu dalam sisi musik, band yang diisi oleh Natassya Sianturi (vokal, piano), Sinatrya Dharaka (gitar), dan Tommy Satwick (drum) itu pun juga meramu dan memikirkan setiap bagian lagu What’s On Your Mind agar bisa saling melengkapi dengan lirik,