Thee Marloes Menuju Album Kedua

Kamis, 12 Maret 2026 – 08:08 WIB
Thee Marloes, trio soul asal Surabaya. Foto: Dok. Thee Marloes/Raka Syahreza

jpnn.com, SURABAYA - Trio soul asal Surabaya, Thee Marloes melepas single terbaru yang bertitel Under The Silver Moon.

Peluncuran lagu tersebut disertai dengan pengumuman album kedua, Di Hotel Malibu yang dijadwalkan rilis pada 22 Mei 2026 mendatang.

Menariknya lagi, album Thee Marloes itu bakal dirilis melalui label asal Brooklyn, Amerika Serikat yakni, Big Crown Records.

Band yang beranggotakan Natassya Sianturi (vokal), Sinatrya Dharaka (gitar), dan Tommy Satwick (drum) itu berhasil mendapat perhatian dunia sejak album perdana, Perak dirilis.

Thee Marloes kini kembali dengan warna yang terasa lebih luas dan matang.

Di Hotel Malibu menjadi potret perjalanan Thee Marloes selama dua tahun terakhir tentang perubahan hidup, dinamika hubungan, hingga pengalaman baru yang datang seiring dengan sorotan internasional.

Sementara itu, Under The Silver Moon hadir sebagai pembuka album. Lagu itu merupakan two-stepper yang ringan dan groovy.

Ditulis dan diproduksi oleh Sinatrya Dharaka, Under The Silver Moon diisi dengan lirik berbahasa Inggris yang hangat. Thee Marloes membahas pahit-manis hubungan jarak jauh dalam balutan produksi yang hangat dan atmosferik.

