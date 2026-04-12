JPNN.com - Entertainment - Musik

Thee Sacred Souls Beri Kejutan Sebelum Tampil di Java Jazz Festival 2026

Minggu, 12 April 2026 – 19:29 WIB
Thee Sacred Souls. Foto: Dok. Thee Sacred Souls/Gabriel Roth

jpnn.com, SAN DIEGO - Trio soul asal Amerika Serikat, Thee Sacred Souls menghadirkan single baru yang berjudul Any Old Fool.

Lagu tersebut merupakan sebuah track unreleased yang diambil dari sesi rekaman album 2024, Got a Story to Tell.

Thee Sacred Souls mengeklaim Any Old Fool sebagai sebuah lagu untuk lantai dansa yang penuh deklarasi cinta.

Baca Juga:

Any Old Fool menunjukkan warna musik khas Thee Sacred Souls yang memadukan nuansa soul dan groove kontemporer.

Dengan permainan gitar ala funk, bassline yang membahana, dan drum yang menghentak, lagu itu dibungkus manis oleh vokal lembut dari frontman Thee Sacred Souls, Josh Lane.

Dirilis pada Oktober 2024, album Got a Story to Tell ditulis oleh ketiga personil Thee Sacred Souls Alejandro Garcia, Salvador Samano, dan Josh Lane.

Baca Juga:

Album tersebut direkam di Penrose Recorders dengan produser Gabriel Roth.

Menampilkan 12 lagu orisinal, album Got a Story to Tell mengukuhkan status Thee Sacred Souls sebagai sosok modern di genre soul saat ini.

