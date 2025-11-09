Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Theory of Nothing Rilis Lagu Perdana, Tawarkan Perspektif Baru Soal Makna Pahlawan

Minggu, 09 November 2025 – 18:08 WIB
Theory of Nothing Rilis Lagu Perdana, Tawarkan Perspektif Baru Soal Makna Pahlawan
Grup musik eksperimental anyar asal Jakarta, Theory of Nothing, meluncurkan single perdana mereka bertajuk "Pahlawan". Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, grup musik eksperimental anyar asal Jakarta, Theory of Nothing, meluncurkan single perdana mereka bertajuk "Pahlawan". Lagu ini merupakan hasil eksplorasi musik improvisasi yang bebas, mencerminkan filosofi kelompok yang mengusung kebebasan berkreasi.

"Pahlawan" adalah sebuah karya yang mempertanyakan ulang makna kepahlawanan, perjuangan, dan pengkhianatan dalam narasi sejarah sebuah bangsa.

Dengan lirik yang kritis dan aransemen musik eksperimental yang memadukan gitar dan elektronik, Theory of Nothing mengajak pendengar memasuki dunia suara yang unik.

Baca Juga:

Penggalan liriknya menyatakan, "Bukan pahlawan / Mereka yang menorehkan darah dan luka / Di dalam dada mereka yang papa / Bukan pahlawan / Mereka yang menorehkan tinta kebohongan besar / Di dalam sejarah peradaban."

"Dalam 'Pahlawan', kami ingin mengeksplorasi konsep kepahlawanan dalam diri sendiri. Masih ada sembilan track lagi berisi kritik sosial," kata Usman Hamid, aktivis HAM yang berperan sebagai vokalis dan penulis lirik dalam grup ini, seperti keterangan yang diterima, Minggu (9/11).

Gitaris Reza Ryan menambahkan, "Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pahlawan dalam hidup mereka sendiri." Reza dikenal melalui kolaborasinya dengan band Efek Rumah Kaca.

Baca Juga:

Theory of Nothing (TON) adalah formasi baru yang terdiri dari Usman Hamid (vokal, lirik), Reza Ryan (gitar), dan Maarten Wesselius (musik elektronika). Grup ini dibentuk pada pertengahan 2025 dan mengusung pendekatan musik yang improvisasional dan organik. Sebelumnya, Reza dan Maarten telah bermusik bersama dalam duo eksperimental bernama Tiktaalik.

Lagu "Pahlawan" saat ini dapat didengarkan melalui platform Bandcamp dan akan segera tayang di semua layanan streaming musik. (tan/jpnn)

Jelang Hari Pahlawan, grup musik Theory of Nothing rilis lagu "Pahlawan" yang mengusung sound eksperimental dan lirik kritis.

TAGS   Hari Pahlawan  Usman Hamid  Musik  band 
