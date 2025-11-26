Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Thom Haye Akui Tantangan Berat Persib Bandung di Markas Lion City Sailors

Rabu, 26 November 2025 – 13:53 WIB
Gelandang Persib Bandung Thom Haye. Foto: Persib.

jpnn.com - Thom Haye menilai Lion City Sailors akan menjadi ujian berat bagi Persib Bandung pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two 2025/26.

Pertandingan Lion City Sailors vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, Jumat (26/11/2025) pukul 19.15 WIB.

Ujian di Markas Lion City Sailors

Menurut Haye, kualitas pemain yang dimiliki Lion City Sailors membuat pertandingan diprediksi berlangsung ketat.

Meski demikian, mantan pemain Almere City itu menegaskan bahwa Persib datang dengan persiapan yang matang dan keyakinan untuk tampil optimal.

"Mereka memiliki pemain yang kuat dan ini akan menjadi laga yang sulit."

"Namun, kami ingin menunjukkan performa yang sama seperti pertemuan sebelumnya," ucap gelandang berusia 30 tahun itu.

Modal Kepercayaan Diri

Haye juga tidak mempermasalahkan jadwal padat yang dijalani Persib.

Dia menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari tampil di dua kompetisi sekaligus.

