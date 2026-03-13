Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Thom Haye Harus Absen Saat Lawan Borneo FC, Pelatih Persib Beri Penjelasan

Jumat, 13 Maret 2026 – 07:07 WIB
Thom Haye Harus Absen Saat Lawan Borneo FC, Pelatih Persib Beri Penjelasan - JPNN.COM
Gelandang Persib Thom Haye. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat salah satu pemain intinya yakni Thom Haye, saat melawan Borneo FC pada pertandingan tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Gelandang andalan Persib itu harus menepi dikarenakan sanksi akumulasi kartu yang diterimanya.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, menjelang pertandingan seluruh pemainnya tengah dalam kondisi siap.

Baca Juga:

Pemain berlatih dan menatap pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, itu dengan antusias.

"Kami melakukan latihan pemulihan dan Anda bisa melihat semuanya berlatih. Hanya Sergio (Castel) yang masih sedikit nyeri. Untuk ini, kita lihat nanti. Julio (Cesar) sudah kembali, dia sudah sepenuhnya berlatih kembali. Sekarang saya kembali mendapat masalah, karena semua bisa bermain lagi," kata Bojan Hodak di Bandung, dikutip Jumat (13/3/2026).

"Hanya satu yang tidak bisa bermain, Thom (Haye) karena mendapat (akumulasi) kartu kuning," lanjutnya.

Baca Juga:

Bojan Hodak menuturkan dirinya memberikan kompensasi kepada Thom Haye untuk pulang lebih awal.

Akumulasi kartu yang diberikan kepada pemain naturalisasi Belanda itu membuatnya absen di laga tunda nanti.

Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat salah satu pemain intinya yakni Thom Haye, saat melawan Borneo FC pada pertandingan tunda pekan ke-21.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Persib  Persib Bandung  Borneo FC vs Persib  Bojan Hodak  Indonesia Super League 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp