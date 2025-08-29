Thom Haye Langsung Bikin Gebrakan? Bobotoh Bisa Lihat Aksinya Akhir Pekan Ini

jpnn.com - Persib Bandung berpeluang memainkan dua pemain anyar, Thom Haye dan Federico Barba pada pekan keempat BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (31/8/2025).

Kedua pemain itu resmi diperkenalkan Persib pada Rabu (27/8). Thom Haye direkrut sebagai gelandang bertahan dan diikat kontrak berdurasi dua tahun.

Adapun Federico Barba, bek asal Italia didatangkan untuk memperkuat sektor pertahanan Maung Bandung.

Hodak Buka Kans Thom Haye Debut

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut keduanya memiliki peluang besar untuk menjalani debut saat menghadapi Borneo FC. Menurutnya, kondisi fisik Haye maupun Barba berada dalam keadaan baik.

"Kita lihat perkembangan. Keduanya bisa memulai dari starter atau diturunkan di babak kedua. Intinya, Thom dan Federico berpotensi tampil lawan Borneo,” kata Hodak, Kamis (28/8/2025).

Kondisi Fisik Baik

Hodak menambahkan Barba sudah pulih setelah sempat mengalami sakit, sementara Haye bergabung dengan kondisi fisik yang prima karena sebelumnya telah menjalani program latihan mandiri.

“Federico sudah fit dan siap berlatih. Thom juga dalam kondisi baik setelah melakukan latihan khusus sebelum bergabung dengan tim. Kami akan mempersiapkan keduanya untuk menghadapi Borneo,” ujar Hodak. (dkk/jpnn)