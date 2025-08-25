Thom Haye Masih Menganggur, Manajer Timnas Indonesia Punya Keyakinan Ini

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:41 WIB

jpnn.com - Thom Haye tetap mendapat panggilan dari Timnas Indonesia meski masih menganggur alias tanpa klub sejak Juli lalu.

Gelandang 30 tahun itu menjadi satu-satunya pemain dalam skuad asuhan Patrick Kluivert yang belum memiliki tim.

Situasi ini sempat memunculkan pertanyaan terkait kondisi fisik dan kebugaran Thom Haye. Maklum, tanpa kompetisi resmi, biasanya pemain kesulitan menjaga ritme permainan.

Kondisi Fisik Thom Haye Bukan Masalah

Namun, Manajer Timnas Indonesia Sumardji menegaskan pihaknya tidak khawatir dengan kesiapan eks pemain SC Heerenveen tersebut.

"Saya kira kalau berkaitan dengan soal performa pemain, mereka aktif berlatih mandiri dan saya kira tidak ada masalah," kata Sumardji.

Haye terakhir memperkuat Almere City di Eredivisie dengan torehan 30 penampilan dan dua asis.

Pengalamannya bermain di Eropa dianggap menjadi nilai tambah tersendiri bagi lini tengah Timnas Indonesia. Apalagi, Kluivert membutuhkan pemain berpengalaman untuk laga-laga uji coba mendatang.

Jadwal Timnas Indonesia

PSSI sendiri telah merilis daftar 27 pemain Timnas Indonesia, yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday September mendatang.