Thom Haye Merapat ke Persib? Bojan Hodak Ungkap Fakta Ini

jpnn.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan pemain berlabel tim nasional menjelang penutupan bursa transfer musim 2025/26.

Kampiun Liga 1 dua musim beruntun itu secara terbuka mengisyaratkan akan mendatangkan amunisi baru. Rumor yang beredar menyebut pemain yang dimaksudi ialah gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Thom Haye.

Saat ini, Haye berstatus tanpa klub setelah terakhir bermain di Liga Belanda bersama Almere City FC.

Bojan Hodak Soal Rumor Thom Haye

Saat dikonfirmasi, Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tidak tahu mengenai informasi soal Thom Haye. Dia tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkannya.

"Sejujurnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Thom Haye," kata Hodak di Bandung, Selasa (26/8/2025).

Meski begitu, Hodak memastikan Persib akan mendatangkan pemain baru. Namun, dia belum mau membocorkan identitasnya, apakah pemain lokal atau asing.

"Mungkin akan ada pemain baru. Jadi silakan ikuti laman resmi Persib. Saya yakin akan ada berita di sana," ujarnya.

"Mungkin sedang berada di pesawat, mungkin asing atau lokal," imbuhnya.