Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League!

Senin, 20 Oktober 2025 – 16:37 WIB
Thom Haye Sudah Panas, Persib Diprediksi Gacor di AFC Champions League! - JPNN.COM
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menegaskan bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik.

Penampilan impresifnya saat Maung Bandung menaklukkan PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025/26, Jumat (17/10/2025), menjadi bukti bahwa pemain berjuluk The Professor itu telah menemukan sentuhan emasnya.

Thom Haye Temukan Sentuhan Terbaik

Dalam pertandingan tersebut, Haye tampil selama 75 menit dan menjadi roh permainan Persib.

Baca Juga:

Gelandang berusia 30 tahun itu mencatat 53 operan sukses, menciptakan tiga peluang matang, melakukan tujuh dribel berhasil, empat kali merebut bola, serta melepaskan satu tembakan akurat yang nyaris berbuah gol.

Berkat kontribusi dominannya, Thom Haye dinobatkan sebagai Man of the Match.

Meski tampil luar biasa, Haye tetap merendah. Dia menilai kemenangan ini merupakan hasil kerja kolektif yang solid serta implementasi strategi pelatih Bojan Hodak.

Baca Juga:

"Semua pemain bermain sangat baik. Mungkin kami bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi cara bermain kami hari ini sudah sangat bagus,” ujar Haye.

Sempat Melalui Masa Sulit di Persib

Mantan pemain Almere City itu tak memungkiri bahwa dia harus melewati masa-masa berat.

Thom Haye performa terbaiknya telah kembali, diyakini bakal memberikan efek positif untuk permainan Persib di AFC Champions League

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Persib  Persib Bandung  AFC Challenge League  Super League 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp