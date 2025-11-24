Thom Haye Ungkap Pengorbanan di Balik Tren Positif Persib, Lebih Sering Bertemu Tim daripada Istri

jpnn.com - Tujuh kemenangan beruntun Persib Bandung bukan semata hasil strategi matang atau kualitas individu para pemain.

Ada cerita lain yang ikut membentuk performa Maung Bandung, yakni kisah tentang pengorbanan, kedekatan, dan waktu panjang yang dihabiskan jauh dari rumah.

Pengorbanan di Balik Tren Positif Persib

Gelandang Persib Thom Haye mengakui tren positif timnya tak lepas dari intensitas kebersamaan para pemain.

Dalam jadwal padat antara Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2), para pemain praktis menghabiskan lebih banyak waktu dengan rekan setim dibanding keluarga.

Haye bahkan membagikan kisah yang membuatnya tersenyum sekaligus menunjukkan realita yang dihadapi. Pemain naturalisasi asal Belanda itu menyebut dirinya lebih sering bertemu rekan setim ketimbang sang istri.

"Iya, bahkan kadang saya lebih sering melihat teman satu tim daripada bertemu dengan istri saya," kata Haye, Senin (24/11/2025).

Kebersamaan yang Membangun Chemistry Tim

Kalimat itu merangkum padatnya aktivitas Persib belakangan ini, terutama ketika harus menjalani laga tandang dan perjalanan panjang. Namun bagi Haye, kondisi tersebut justru berperan besar dalam membangun chemistry tim.

"Menurut saya itu bagus bagi tim. Chemistry kami bagus, dan meskipun kami bermain tandang, atmosfernya tetap baik. Itu sangat membantu," ucap dia.