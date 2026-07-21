Thom Haye Yakin Timnas Indonesia Akhiri Rekor Buruk di Piala AFF, Ini yang Bikin Pede

jpnn.com - Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye datang dengan kepercayaan diri tinggi menyambut Piala AFF 2026.

Pemain Persib Bandung itu menegaskan skuad Garuda memiliki ambisi yang jelas, yakni mengakhiri penantian panjang dengan merebut gelar juara untuk pertama kalinya.

Haye menilai kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini cukup untuk bersaing memperebutkan trofi. Menurutnya, para pemain tidak datang ke turnamen hanya untuk meramaikan persaingan, tetapi benar-benar memburu trofi.

"Ya, saya pikir itu cukup jelas. Kami berkompetisi untuk menang. Jadi itulah fokus utama. Kami tidak takut untuk mengatakan itu. Kami telah bermain di banyak final, jadi itu tentu saja target utama," kata Haye.

Mantan pemain SC Heerenveen itu itu juga menyadari Indonesia belum memiliki catatan yang memuaskan di Piala AFF.

Sejak turnamen bergulir pada 1996, Indonesia belum pernah mengangkat trofi meski berkali-kali berhasil melaju hingga partai final.

Namun, Haye menegaskan rekam jejak tersebut tidak boleh menjadi beban. Sebaliknya, hal itu menjadi motivasi bagi seluruh pemain untuk mengakhiri puasa gelar di edisi 2026.

"Ya, tentu saja kami juga tahu banyak tentang sejarahnya. Semua orang di sini sangat bersemangat dengan Piala AFF 2026," ujarnya.