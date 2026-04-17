Thomas Cup 2026: Perjalanan Baru Hendra Setiawan Dimulai, Tekanan Besar Menanti

jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia menatap Thomas dan Uber Cup 2026 dengan penuh optimisme.

Rombongan Merah Putih dijadwalkan tiba di Horsens, Denmark, setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta sejak Kamis (16/4/2026) malam.

Setibanya di lokasi, tim akan menjalani proses penyesuaian kondisi sebelum bertanding pada turnamen yang berlangsung mulai 24 April hingga 3 Mei mendatang.

Menariknya, skuad Indonesia kali ini menghadirkan nuansa berbeda. Nama besar Hendra Setiawan tetap masuk dalam tim, tetapi bukan lagi sebagai pemain.

Legenda ganda putra itu kini mengemban tugas baru sebagai pelatih.

Perubahan peran tersebut diakui Hendra bukan hal yang mudah, bahkan terasa lebih menantang dibanding saat masih aktif bertanding.

Hendra menyebut tanggung jawab sebagai pelatih menuntut banyak pertimbangan, mulai dari kondisi pemain hingga strategi menghadapi lawan.

"Rasanya mungkin lebih susah kali ya, jadi pelatih kan harus nentuin nih. Kemarin sudah ngobrol dengan koh Anton, memetakan nanti siapa yang lawan ini, siapa yang turun."