Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Thomas Cup 2026: Setelah Menghantam Indonesia, Prancis Memukul Jepang

Sabtu, 02 Mei 2026 – 06:58 WIB
Prancis bersukacita setelah memastikan tiket semifinal Thomas Cup 2026. Foto: Badminton Photo - BWF

jpnn.com - HORSENS - Prancis mengukir rekor fantastis di Thomas Cup. Negara yang berpopulasi sekitar 68 juta pada 2025 itu, untuk pertama kalinya menembus semifinal.

Setelah memangsa Indonesia di fase grup Thomas Cup 2026, Prancis mengalahkan Jepang di perempat final pada pertemuan di Forum Horsens, Horsens, Jumat (1/5).

Prancis menghajar Jepang 3-0. Christo Popov menang dari Kodai Naraoka, Alex Lanier memukul Yushi Tanaka, dan Toma Junior Popov menaklukkan Koki Watanabe. Tak perlu ada partai ke-4 apalagi ke-5.

“Saat Anda bermain melawan Kodai, Anda tahu itu akan berlangsung lama dan Anda tahu dia tidak akan membuat kesalahan mudah,” kata Christo.

“Dia akan membuatmu berlari, membuatmu banyak berkeringat, dan dia sangat pandai dalam hal itu. Saya sudah siap untuk itu," ujar Lanier.

“Saya ingin menangis, tetapi saya tidak bisa, karena saya terlalu bahagia dan terlalu gembira dan tidak ada lagi energi yang tersisa di tubuh saya,” kata Toma Junior.

Prancis hari ini akan menghadapi India yang lulus ke semifinal setelah menyingkirkan Taiwan 3-0.

Satu semifinal lagi mempertemukan juara bertahan China dengan tuan rumah Denmark.

Semifinal Thomas Cup 2026 Asia versus Eropa dan Asia versus Eropa. Jadi, di final bertemulah...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   thomas cup 2026  Thomas Cup  Piala Thomas  Prancis  Christo Popov  Toma Junior Popov   Alex Lanier 
BERITA THOMAS CUP 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp