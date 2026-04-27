Thomas Cup 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Belum Aman, Kabid Binpres PBSI Beri Ultimatum

Senin, 27 April 2026 – 18:52 WIB

jpnn.com - Tim beregu putra Indonesia belum aman untuk melangkah ke perempat final Thomas Cup 2026.

Fajar Alfian dan kolega akan menjalani laga terakhir Grup D menghadapi Prancis pada Selasa (28/4/2026) sore WIB.

Menghadapi laga penentuan itu, para pemain diharapkan tampil maksimal demi mengamankan tiket ke babak perempat final.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian meminta para pemain tampil lepas tanpa beban agar mampu menunjukkan performa terbaik.

"Saya berharap anak-anak bisa terus bermain dengan tenang, percaya diri, dan tidak terbebani oleh tekanan apa pun."

"Tunjukkan karakter juara di setiap poin, di setiap rally, dan di setiap pertandingan," ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Indonesia belum aman lolos setelah pada laga sebelumnya harus bersusah payah mengalahkan Thailand dengan skor 3-2.

Alwi Farhan cum suis dituntut tetap fokus mengingat Thailand secara mengejutkan mampu mengalahkan Prancis 4-1.