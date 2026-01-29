Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Thomas Djiwandono Bantah Mundur dari Gerindra Demi Kursi Deputi Gubernur BI

Kamis, 29 Januari 2026 – 11:07 WIB
Thomas Djiwandono Bantah Mundur dari Gerindra Demi Kursi Deputi Gubernur BI - JPNN.COM
Thomas Djiwandono, Jakarta 2024. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, Thomas Djiwandono menepis isu pengunduran dirinya sebagai Bendahara Umum Gerindra berkaitan dengan pencalonan di Bank Sentral.

Dia menyatakan sudah tidak menjabat sebagai Bendum di Gerindra sejak mulai menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

"Coba dilihat, saya ini di akte DPP yang baru, bulan Maret 2025 itu enggak ada saya sebagai Bendahara Umum," kata Thomas di kawasan 

Baca Juga:

Thomas juga menegaskan sudah mundur sebagai anggota partai di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto tersebut sejak akhir 2025 lalu.

Pejabat yang akrab disapa Tommy itu menekankan keputusan mundurnya didasari prinsip sebagai pejabat karena statusnya sebagai Wamenkeu, kala itu.

"Sebagai anggota, saya resign 31 Desember 2025, karena juga prinsip tersebut. Kayaknya kok rasa-rasanya lebih baik. Meskipun aturannya di Kemenkeu tidak ada, tetapi lebih baik seperti itu," ujarnya.

Baca Juga:

Tommy tak menampik mengenai kedekatan karier serta kekeluargaan antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dia menekankan jejak rekamnya sebagai ekonom juga menjadi poin utama yang harus dinilai.

Thomas Djiwandono menepis pengunduran dirinya sebagai Bendahara Umum Gerindra berkaitan dengan pencalonannya di Bank Sentral.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thomas Djiwandono  Gerindra  Bank Indonesia  Wamenkeu 
BERITA THOMAS DJIWANDONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp