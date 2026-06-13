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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Thomas Partey Kena Masalah Menjelang Piala Dunia 2026, Ghana Kelimpungan

Sabtu, 13 Juni 2026 – 04:22 WIB
Thomas Partey Kena Masalah Menjelang Piala Dunia 2026, Ghana Kelimpungan - JPNN.COM
Gelandang Timnas Ghana Thomas Partey. Foto: AFP/Khaled DESOUKI.

jpnn.com - Persiapan Ghana menghadapi pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 terganggu oleh masalah di luar lapangan.

Black Stars dipastikan tidak akan diperkuat salah satu pemain kuncinya saat j umpa Panama pada laga perdana Grup L.

Thomas Partey harus menepi bukan karena faktor kebugaran ataupun keputusan teknis pelatih. Gelandang Villarreal tersebut gagal menyusul rekan-rekannya ke Kanada setelah terkendala urusan dokumen perjalanan.

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"Thomas Partey tidak dapat meninggalkan markas tim Ghana di Boston untuk menuju Kanada dan tampil melawan Panama pada 17 Juni karena permohonan visanya ditolak oleh pemerintah Kanada," tulis FIFA.

FIFA juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki peran dalam proses pemberian izin masuk yang menjadi kewenangan masing-masing negara tuan rumah.

"Proses keimigrasian, termasuk penerbitan visa, sepenuhnya berada di bawah otoritas negara terkait dan bukan menjadi ranah FIFA," lanjut pernyataan itu.

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Sampai saat ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan alasan di balik keputusan otoritas Kanada tersebut.

Kehilangan Partey tentu menjadi kerugian besar bagi Ghana. Pengalaman dan kualitasnya di lini tengah selama ini menjadi salah satu elemen penting dalam permainan Black Stars.

Persiapan Ghana menghadapi pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 terganggu oleh masalah di luar lapangan.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Thomas Partey  Ghana  Piala Dunia  timnas ghana 
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